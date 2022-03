Eine Diät, bei der Fastfood erlaubt ist? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Die Sängerin Adele verrät, wie sie mit einem Ernährungsplan, der McDonalds Menüs erlaubte, trotzdem um die 45 Kilo verlor.

Adele hat im vergangenen Jahr eine ziemliche Transformation vollbracht. Die einst kurvige Sängerin soll laut Medienberichten um die 45 Kilo verloren haben. Eine Kombination aus intensivem Training und einer Änderung ihrer Essgewohnheiten machte dies möglich. Doch auf Fastfood wollte sie dennoch nicht verzichten – ihre Henkersmahlzeit wäre noch immer ein McDonalds Menü.

Als sie mit der britischen "Vogue" sprach, bestand Adele darauf: "Ich habe keine Diät gemacht – wenn überhaupt, esse ich sogar mehr als früher, weil ich so hart trainiere." Die 33-Jährige sagte im Interview, dass sie keinen speziellen Diätplan befolgt habe und trotzdem purzelten die Kilos. Einigen Medienberichten zufolge soll die Sängerin jedoch auf verarbeitete Lebensmittel, Zucker und vollfette Milchprodukte verzichtet haben. Seit ihrem Gewichtsverlust folgt Adele diesem disziplinierten Ernährungsplan:

Frühstück

Im Gespräch mit "Vogue" sagte Adele, dass sie kein Intervallfasten macht und dass das Frühstück Teil des Tagesplans sein würde. Sie sagte, dass sie in früheren Jahren, um den Tag zu beginnen, "zehn Tassen Tee pro Tag mit jeweils zwei Stücke Zucker getrunken habe". Heute sei ihr Frühstück gesund und ausgewogen, wie zum Beispiel ein Sojajoghurt mit gemischten Beeren, gehackten Walnüssen und dunkler Schokolade.

Mittagessen

Adele gab zu, dass sie "jeden Tag strenge Gewichtheber- und Zirkeltrainingseinheiten" gemacht hat. Manchmal sogar "zweimal am Tag", wenn sie Bedenken hatte, nicht genug Kalorien verbrannt zu haben. Die Sängerin sagte, dass sie dies drei Jahre lang getan habe. Auch zum Mittag setzte sie auf gesunde Mahlzeiten wie einen Grünkohlsalat mit Petersilie, Sellerie, Äpfeln und Walnüssen mit Olivenöl und Zitronensaft.

Abendessen

Adele kocht gerne und hat sich in den letzten Jahren für Koch-Inspirationen an den Fernsehkoch Jamie Oliver gewandt. Sie sagte der britischen "Vogue": "Ich habe vielleicht mit 18 gelernt, alleine zu kochen." Adele fügte hinzu: "Ich habe '30-Minute Meals' vom guten alten Jamie Oliver gelesen. So habe ich die Grundlagen des Kochens gelernt."

Adele trank sogar Alkohol während der Diät

Getränke

Adele verzichtete während ihrer Gewichtsabnahme nicht auf Alkohol. Im Gegenteil, sie entdeckte einen neuen Lieblings-Rosé namens "Whispering Angel". Die verschlankte Sängerin gestand: "Mein erster Weg im Lebensmittelgeschäft ist zum 'Whispering Angel' und Ketchup." Die zahlreichen Tassen Tee am Tag trinkt sie jetzt natürlich ohne Zucker.

Der Cheat-Day

Adele arbeitete wie viele Menschen, die abnehmen wollen, mit einem sogenannten "Cheat Day". Ein Tag an dem alles erlaubt ist, als kleine Belohnung in dem ewig gesunden Kreislauf der Nahrungsmittel bei einer Diät. An diesem Tag zelebriert die Sängerin vor allem Fast Food: "Meine ideale Mahlzeit, meine Mahlzeit im Todestrakt, meine letzte Mahlzeit, wären Chicken McNuggets mit einem Big Mac und dann Pommes. Das ist mein Drei-Gänge-Menü. Ich esse es mindestens einmal pro Woche!"

Quellen: Vogue, Mirror