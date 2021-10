Ihre Fans rasten aus vor Freude: Adele veröffentlicht in dieser Woche neue Musik. Nur einem Follower war das nicht spannend genug. Nun wird Adeles Reaktion auf eine unverschämte Frage gefeiert.

Der Countdown läuft! Am 15. Oktober veröffentlicht Sängerin Adele endlich wieder Musik – nach rund sechs Jahren Pause. Ihre Fans sind entsprechend euphorisch. Am Wochenende sang die 33-Jährige auf Instagram ein paar Sekunden ihrer neuen Single. Und die Fans sprechen schon jetzt vom "Song des Jahres". (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Aufmerksamkeit generierte aber nicht nur die kleine Gesangseinlage, sondern auch Adeles Reaktion auf eine unverschämte Frage eines Fans. Die Sängerin beantwortete in einem sogenannten Q&A (question and answers, also Fragen und Antworten) auf Instagram Fragen von Follower:innen. Ein User fragte sie nach ihrem body count. Und sie reagierte verwirrt: "Was bedeutet denn das?"

"Body count" ist eine umgangssprachliche, durchaus auch vulgäre Formulierung für die Frage, mit wie vielen Menschen man im Leben Geschlechtsverkehr hatte. Eine Nutzerin lud die wenigen Sekunden auf Twitter hoch – und die Szene ging viral. Rund zwei Millionen Menschen sahen den Clip, knapp 20.000 Retweets und 125.000 Likes gab's obendrauf. Und in den Reaktionen feierten viele User:innen Adeles authentische, coole Reaktion auf die ziemlich plumpe Frage, für die der Fragesteller gleichzeitig harsche Kritik einstecken musste. So gesehen endete die Szene gut für die so beliebte Sängerin – denn in einem Q&A können unangenehme Fragen auch ziemlich nach hinten losgehen.

Für ihre Fans gibt's ohnehin Wichtigeres: Sie schärfen sich die Liedzeilen ein, die Adele auf Instagram gesungen hatte: "There ain't no gold in this river / That I've been washing my hands in forever / And there is hope in these waters / But I can't bring myself to swim / When I am drowning in this silence / Baby let me in."

Adele singt auf ihrem neuen Album auch über ihre Scheidung

Das Album Adeles wird auch mit Spannung erwartet, weil sie auf diesem auch über ihre Scheidung singen wird. Das Paar hatte sich 2011 kennengelernt und 2018 geheiratet. Nur ein Jahr später gab es die Trennung bekannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den 2012 geborenen Angelo.