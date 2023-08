von Eugen Epp Bei einem ihrer Auftritte in Las Vegas ist Superstar Adele einem jungen Fan zur Seite gesprungen, der Schwierigkeiten mit der Security hatte.

Mitten in der Performance ihres Songs "Water Under The Bridge" stoppte Adele abrupt. Der Popstar unterbrach ihr Konzert in Las Vegas kurz und wandte sich direkt und lautstark an einen Security-Mann, der einen Fan offenbar unangemessen behandelt hatte.

"Was ist los mit dem jungen Mann da, der belästigt wird, seit ich auf die Bühne gekommen bin, weil er aufgestanden ist?", fragte die Sängerin in bestimmtem Ton. Auf Videoaufnahmen, die Zuschauer:innen während des Konzerts gemacht haben, ist zu sehen, wie sie einen Security-Mann direkt anspricht. "Warum belästigst du ihn? Er genießt nur die Show. Kannst du ihn bitte in Ruhe lassen? Lass ihn in Ruhe!" Danach entschuldigte sie sich beim Rest des Publikums für die Unterbrechung der Show.

Adele verteidigt jungen Fan gegen die Security

"Er wurde schon das ganze Konzert lang von den Sicherheitsleuten und von den Leuten, die hinter ihm sitzen, belästigt", erklärte Adele. "Er ist hier, um Spaß zu haben. Alle von euch sind hier, um Spaß zu haben." Was genau vorgefallen war, geht aus den online geposteten Videos nicht hervor. Offenbar war der Fan während des Konzerts von seinem Sitzplatz aufgestanden, das hatte wohl einigen anderen Besucher:innen und der Security nicht gepasst. Nach dem Zwischenfall setzte Adele ihren Auftritt fort und begann den so jäh unterbrochenen Song "Water Unter The Bridge" noch einmal von Neuem.

Adeles Las-Vegas-Show wurde im März um zahlreiche Konzerte erweitert. Aktuell sind noch Auftritte bis Anfang November geplant.

Quellen: "Billboard" / PopCrave auf X

