Die Gerüchte gab es schon länger: Sängerin Adele hat sich auf Instagram an der Seite des Sportagenten Rich Paul gezeigt und die Beziehung damit offiziell gemacht. Viele Fans interessierte jedoch etwas ganz anderes.

Ein schlichtes Herzchen: Mehr Worte verlor Sängerin Adele nicht, als sie sich am Sonntag erstmals nach neun Wochen wieder auf Instagram meldete. Die Botschaft dürfte auch so angekommen sein: Die 33-Jährige postete drei Fotos, die sie in einem eleganten Abendkleid zeigen. Von besonderem Interesse ist das dritte Bild: Da zeigt sie sich an der Seite eines Mannes.

Dabei handelt es sich um den Sportagenten Rich Paul, der Basketballer wie LeBron James oder Ben Simmons vertritt. Gerüchte über eine Beziehung der beiden gab es schon länger. Beide waren zuletzt öfters zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet worden.

Paul ist wie Adele extrem erfolgreich: In einer "Forbes"-Liste der mächtigsten Agenten des Sports landete er im vergangenen Jahr auf Platz neun. Sein Vermögen wird auf 46 Millionen Dollar geschätzt.

Für ihr Posting bekam die Sängerin auf Instagram zwar viele Likes und Glückwunschbekundungen. Doch die meisten Follower interessierte nur eines: "Wo ist das Album?" Seit Monaten warten die Fans der Sängerin auf neue Musik. Die Britin hatte zuletzt 2015 eine Sammlung veröffentlicht. "25" war nach "19" und "21" erst ihr drittes Album. Seither ist es still geworden um die 33-Jährige, die in der Zwischenzeit ihren Freund Simon Konecki geheiratet und sich wieder getrennt hat.

Adele lässt ihre Fans seit sechs Jahren warten

Anfang des Jahres hatte ein guter Freund der Sängerin, der britische TV-Moderator Alan Carr, den Fans Hoffnung gemacht auf eine baldige Veröffentlichung. In der britischen Ausgabe der "Grazia" erzählte er, bereits neue Songs gehört zu haben - und schwärmte von der Musik: "Oh my God, it's amazing - so amazing."

Doch ihr neues Instagram-Posting lässt schließen, dass Adele vorerst die Priorität auf ihr Privatleben legt. Angesichts von mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern kann es die 33-Jährige tatsächlich ruhig angehen lassen. Ihre Fans werden auch weiter auf sie warten.

