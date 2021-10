Sängerin Adele ist ein großer Fan ihrer Kollegin Céline Dion. Wie weit ihre Verehrung für die Kanadierin geht, bewies die 33-Jährige jetzt bei einem Hausbesuch der "Vogue".

Sie ist selbst einer der größten Popstars aller Zeiten, doch Sängerin Adele hat auch Idole, die sie anhimmelt. Eines von ihnen ist ihre kanadische Kollegin Céline Dion. Wie sehr Adele die 20 Jahre ältere Künstlerin verehrt, bewies sie nun bei einem Gespräch mit der amerikanischen "Vogue". Die Modezeitschrift betreibt seit vielen Jahren das Videoformat "73 Questions", bei dem Prominente zu Hause gefilmt werden und im Schnelldurchlauf Fragen beantworten. Adele wurde in ihrem Zuhause in Los Angeles ein Besuch abgestattet.

Bei der Frage nach ihrem wertvollsten Besitz drückte Adele dem "Vogue"-Journalisten einen schwarzen Bilderrahmen in die Hand. "Was haben wir hier?", fragte der Mann und las dann die Inschrift: "Céline Dions Kaugummi". In der Mitte war ein vergilbte Kugel zu sehen. Adele erklärte dem etwas verdutzten Reporter die Geschichte zu dem für sie so wertvollen Gegenstand.

James Corden besorgte Adele ein Kaugummi von Céline Dion

"Ich bin mit James Corden befreundet und er hatte Céline Dion bei seinem 'Carpool Karaoke'. Er weiß, was für ein großer Fan ich von ihr bin. Er brachte sie dazu, ihr Kaugummi auf ein Stück Papier zu spucken und hat es danach für mich eingerahmt. Jetzt ist es mein wertvollster Besitz." Tatsächlich war Céline Dion im Mai 2019 zu Gast bei Corden und sang mit ihm im Rahmen des Formats "Carpool Karaoke" einige ihrer größten Hits. Zudem bewies die Sängerin Humor und verschenkte nach Cordens Aufforderung einige ihrer Schuhe an wildfremde Passanten.

Ein Jahr zuvor, im Januar 2018, besuchte Adele eines von Céline Dions Konzerten in Las Vegas. Die 53-Jährige teilte auf ihrem Instagram-Account ein gemeinsames Foto und kommentierte: "Ich konnte nicht alle meine Shows spielen, aber ich habe mich riesig gefreut, dass Adele zu einem Konzert gekommen ist. Ich liebe sie so sehr." Adele, die auf dem Bild ein "Titanic"-Fanshirt trägt, antwortete: "Queen Céline! Was für eine Show, ein absolutes Highlight in meinem Leben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die du deinem Publikum schenkst und deinen wahnsinnigen Humor."

Adele und Céline Dion teilen also nicht nur ihr musikalisches Talent, sondern besitzen offenbar auch beide einen schrägen Humor, wie das gerahmte Kaugummi beweist.

Quelle: "Vogue"