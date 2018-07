Adrian Cronauer (1938-2018), der Radiomoderator, dessen Geschichte die Rolle von Robin Williams (1951-2014) in dem Film "Good Morning, Vietnam" (1987) inspirierte, ist laut US-Medienberichten am Mittwoch in Virginia gestorben. Er wurde 79 Jahre alt.

Cronauer war 1965 in der US-Luftwaffe, als er nach Saigon geschickt wurde. Dort wurde er während des Vietnamkriegs als Radiomoderator der Show "Dawn Buster" bekannt. Am Drehbuch für "Good Morning, Vietnam" schrieb er später selbst mit. Robin Williams spielte darin einen Radiomoderator, der vage an Cronauer angelehnt ist. Der Schauspieler gewann dafür einen Golden Globe und wurde für den Oscar nominiert. Cronauer selbst arbeitete später unter anderem als Rechtsanwalt.