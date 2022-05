Bei den Filmfestspielen von Cannes bewies Adriana Lima in einer raffiniert drapierten Robe: Umstandsmode kann ganz schön sexy sein.

In Cannes findet derzeit die 75. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele statt. Unter den prominenten Gästen ist auch Adriana Lima (40). Das schwangere Supermodel besuchte am Mittwoch die Vorführung von "Top Gun: Maverick" und zog in einem spektakulären Cut-out-Kleid die Blicke auf sich. Durch raffinierte Drapierungen gewährte die bodenlange, schwarze Robe freie Sicht auf den Babybauch und setzte diesen perfekt in Szene. Den Look rundeten schwarze Sandalen mit Absatz ab. Das glatte Haar trug Lima offen und mit Mittelscheitel.

Ihre Begleitung, Freund Andre Lemmers (40), erschien in einem marineblauen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Für die Fotografen legte er stolz seine Hand auf den Bauch der Partnerin. Für Lima und Lemmers, die ihre Beziehung erst im September 2021 offiziell gemacht hatten, ist es das erste gemeinsame Kind. Zwei Töchter, Valentina (12) und Sienna (9), hat das Model bereits mit dem serbischen Basketballspieler Marko Jarić (43).

Adriana Lima wird im Herbst zum dritten Mal Mutter

Ihre dritte Schwangerschaft gab Adriana Lima Mitte Februar auf TikTok bekannt. Auf ihrem neu erstellten Account zeigte sie, wie gerne ihr Freund sie erschreckt. "Doch heute... gibt es Rache", versprach sie. Mit einem positiven Schwangerschaftstest rannte das Model daraufhin zu seinem Partner, der im ersten Moment gar nicht zu realisieren schien, was ihm da in die Hand gedrückt wurde. Im "Herbst 2022" soll das Kind auf die Welt kommen, hieß es weiter. Auch der Herzschlag des Babys während einer Ultraschall-Untersuchung war in dem Video zu sehen.

Im April folgte auf TikTok und Instagram ein weiteres Video, in dem die Patchwork-Familie das Geschlecht des Babys verriet: Es wird ein Junge. Vor rosa und blauen Luftballons zählte die Familie von drei herunter, bis es blauen Puder und Konfetti regnete.