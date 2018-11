Vergangenes Jahr hat AJ McLean (40) einen Rückfall in seiner Alkoholsucht erlitten, wie er dem "People"-Magazin nun ehrlich gestand. Er schäme sich nicht, das zuzugeben, so der Sänger: "Es ist kein Geheimnis, dass das eine Krankheit und ein täglicher Kampf ist." Der Backstreet Boy ("As Long As You Love Me") und Familienvater kämpft seit Jahrzehnten gegen die Sucht, lässt sich aber nicht unterkriegen.

Ein psychologisches Paradoxon mache ihn den Kampf besonders schwer, wie er dem Magazin im Interview erklärt: Die Liebe zu seiner Familie. "Sind meine Kinder und meine Frau eine große Unterstützung und Inspiration? Ja, hundert Prozent. Gleichzeitig ist mein größtes Problem, dass ich sie an erster Stelle stelle und nicht mich selbst."

Als "People-Pleaser", sei es ihm immer am wichtigsten, dass alle anderen glücklich und zufrieden sind. Das gehe ihm über sein eigenes Wohlbefinden, weshalb er sich immer hintenanstelle - und dadurch komme es zu Rückfällen. Dreimal war AJ im Entzug, das letzte Mal 2011.