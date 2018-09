Trauer um "Aliens"-Darsteller Al Matthews (1942 - 2018): Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, ist der Schauspieler, der als Gunnery Sergeant Apone in James Camerons Film "Aliens - Die Rückkehr" bekannt wurde, im Alter von 75 Jahren verstorben. Er sei am Samstag um 22 Uhr tot von einem Nachbarn in seinem Haus in Alicante an der spanischen Mittelmeerküste gefunden worden. Dies sei dem "THR" von der spanischen Zeitung "El Pais" bestätigt worden.

Bevor Matthews Schauspieler wurde, diente er sechs Jahre lang bei den Marine Corps in Vietnam. Nach seinem Kriegsdienst zog er nach Großbritannien und Frankreich, wo er als Folk-Sänger einen musikalischen Erfolg mit dem Song "Fool" feierte. 1978 wurde er Moderator beim britischen Radiosender BBC Radio 1.

1986 wurde Al Matthews durch seine Rolle im Science-Fiction-Horrorfilm "Aliens" schließlich zum Publikumsliebling. Außerdem spielte er unter anderem in den Filmen "Superman III - Der stählerne Blitz" (1983), "Das fünfte Element" (1997) und "James Bond 007: Der Morgen stirbt nie" (1997) mit.