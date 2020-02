Der britische Schauspieler Alan Harris ist tot. Er starb laut britischen Medienberichten im Alter von 81 Jahren. Bekannt wurde er durch die "Star Wars"-Filme. In der Original-Trilogie spielte er verschiedene Figuren, die berühmteste war Kopfgeldjäger Bossk in "Das Imperium schlägt zurück". Er war zudem in jedem der Streifen als Stormtrooper zu sehen.

In einem Statement seiner Künstleragentur heißt es laut "The Sun", Harris habe in seiner 30-jährigen Karriere für Produktionen wie "Flash Gordon", "Superman" oder "Doctor Who" gearbeitet. "Er hat an allen drei Original-'Star Wars'-Filmen mitgewirkt, wobei seine bedeutendste Rolle die des Kopfgeldjägers Bossk war, der in 'Das Imperium schlägt zurück' beauftragt wurde, den Millennium Falken aufzuspüren."

Später trat der Schauspieler auf Science-Fiction-Conventions und Comic-Cons weltweit auf. Harris "liebte es, seine Fans zu treffen, Autogramme zu geben und Geschichten über seine Zeit im Filmgeschäft zu erzählen", so die Agentur.