Alan O'Neill, bekannt aus der TV-Serie "Sons of Anarchy", ist tot. Der in Irland geborene Schauspieler wurde nur 47 Jahre alt. Das berichtet das US-Portal "TMZ" und beruft sich dabei auf Angaben der Behörden. Demnach wurde O'Neills Leichnam von seiner Freundin im Treppenhaus ihres Apartments entdeckt. Der Schauspieler habe angeblich unter Herzproblemen gelitten und sei starker Raucher gewesen. Außerdem gäbe es eine Vorgeschichte mit Alkohol- und Drogenmissbrauch, heißt es weiter.

Ein Verbrechen wird zum jetzigen Zeitpunkt von der Polizei ausgeschlossen. Die Autopsie werde bald abgeschlossen sein, um die Todesursache festzustellen. O'Neills Schauspielkarriere reicht bis in die 90er Jahre zurück. Am bekanntesten war er aber wohl für seine Rolle als Hugh in den Staffeln 6 und 7 von "Sons of Anarchy". Außerdem war er in der beliebten britischen Serie "Inspector George Gently" zu sehen. Zuletzt wurde er im Cast eines kommenden Horrorfilms angekündigt.