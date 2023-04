von Jessica Kröll Vor sieben Jahren verstarb Schauspieler Alan Rickman im Alter von 69 Jahren an Krebs. Bis heute ist der Star aus "Harry Potter" und "Tatsächlich Liebe" unvergessen. Google ehrt die verstorbene Hollywood-Größe mit einem Doodle.

Als bekannt wurde, dass Schauspieler Alan Rickman verstorben ist, war der Schock groß. "Es ist nicht in Worten auszudrücken, wie schockiert und am Boden zerstört ich bin, von Alan Rickmans Tod zu hören", schrieb zum Beispiel "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling. 15 Jahre zuvor hatte der Brite die Rolle des Severus Snape in den Verfilmungen ihrer Romane übernommen. Auch Filmkollege Daniel Radcliffe, der den Zauberlehrling spielte, zeigte sich bestürzt und erklärte, Rickman sei ohne Zweifel einer der besten Schauspieler, mit denen er je zusammengearbeitet habe oder in Zukunft zusammenarbeiten werde.

Der gebürtige Londoner spielte in unzähligen Theaterstücken, Kino- und Fernsehfilmen mit. Den Durchbruch in Hollywood schaffte er 1988 in dem Blockbuster "Stirb langsam", in dem er den deutschen Widersacher von Bruce Willis spielte. Später stahl er als Sheriff von Nottingham Kevin Costner alias Robin Hood die Show.

Alan Rickman starb 2016 an Bauchspeicheldrüsenkrebs

In dem Weihnachtsfilm "Tatsächlich Liebe", der in diesem Jahr schon sein 20. Jubiläum feiert, brachte er seine Film-Ehefrau Karen, gespielt von Emma Thompson, zum Weinen, als er nicht ihr, sondern seiner jungen Sekretärin (gespielt von Heike Makatsch) eine Halskette zu Weihnachten kaufte.

Anlässlich des Red Nose Day kam ein Großteil des Cast 2017 wieder für eine zehnminütige Fortsetzung zusammen. Da Alan Rickman da bereits tot war, fehlte auch Emma Thompson, die damals in einem Interview erklärte: "Richard Curtis schrieb mich an und sagte 'Darling, es tut mir leid, wir können dir nichts schreiben wegen Alan' und ich sagte 'Nein, natürlich nicht. Das wäre traurig, einfach zu traurig." Zudem hätte sie es einfach "zu früh" gefunden.

Rickman galt privat als aufrichtig, bescheiden, loyal und zurückhaltend. Erst 2012 hatte er nach mehr als 47 gemeinsamen Jahren heimlich seine Jugendliebe Rima Horton geheiratet. Die Ehe mit der Politikerin und Professorin blieb kinderlos und skandalfrei. Im August 2015 erhielt Rickman nach einem leichten Schlaganfall die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Fünf Monate später starb er – nur wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag. Google ehrt den Schauspieler am heutigen Sonntag mit einem Doodle.

