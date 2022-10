Sängerin Alanis Morissette hat verraten, dass ihre sechsjährige Tochter Onyx Solace sie nicht mehr "Mama" nennt.

Die US-Musikerin Alanis Morissette (48) hat verraten, dass ihre Tochter Onyx Solace (6) sie nicht mehr "Mama" nennen will. "Meine Tochter nennt mich jetzt bei meinem vollen Namen, weil sie bemerkt hat, dass niemand meinen vollen Namen benutzt, wenn wir in einer persönlichen Umgebung sind", sagte Morissette in der "Audacy's Gary Bryan Morning Show". "Anstatt 'Mama' zu sagen, sagt sie 'Alanis Morissette'", erklärte die Künstlerin und musste laut lachen.

Die 48-Jährige ist seit 2010 mit dem Rapper Mario Treadway (42) alias Souleye verheiratet. Neben Onyx Solace hat sie mit ihm die Söhne Winter Mercy (3) und Ever Imre (11). Auf die Frage, ob die Kinder ihre Musik hören, sagte sie: "Sie hören sie, auch wenn ich sage: 'Mach das aus'", zeigte sie sich gerührt. "Sie sind so süß." Onyx Solace widmete sie vor kurzem einen Instagram-Post zum Geburtstag: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine absolute Traummädchen-Tochter Onyx! Du bist alles, wofür ich gebetet habe, multipliziert mit einer Million."