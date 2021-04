Die Modewelt trauert um den Designer Alber Elbaz. Stars und Kollegen nehmen auf Instagram Abschied.

Der israelische Modedesigner Alber Elbaz ist im Alter von 59 Jahren gestorben, wie die Richemont-Gruppe am Sonntag (25. April) auf ihrer Webseite bekanntgegeben hat. Mit dem Konzern arbeitete der Designer für sein eigenes Label AZ Factory zusammen. Auf Instagram nahmen jetzt Stars und Kollegen von dem kreativen Modeschöpfer Abschied.

Schauspielerin Lucy Liu (52, "3 Engel für Charlie") schreibt zu einem gemeinsamen Bild mit dem Designer: "Ruhe in Frieden, liebster Alber - schöne Seele und Künstler. Du bist deiner Kreativität und dem Leben immer mit purer Freude begegnet. Ich werde unsere Zeit in Paris nie vergessen."

Musikerin Carla Bruni (53) schreibt ebenfalls zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit Elbaz: "Wie traurig. Ruhe in Frieden." Hinzu fügt sie ein Emoji eines gebrochenen Herzens. Unter dem Post verabschiedet sich auch Designerkollege Marc Jacobs (58) mit "Ruhe in Frieden" und einem Herz-Emoji.

Stella McCartney: "Sein Talent strahlte so hell"

Designerin Stella McCartney (49) kommentiert einen Schnappschuss, auf dem sie dem Designer einen Kuss auf die Wange gibt, mit: "Meinem lieben Freund Alber will ich den größten Respekt erweisen. Er war ein Licht wie kein anderer auf der Welt. In der Mode strahlte sein immenses Talent so hell, dass es die Konventionen zerriss und eine Million Seelen in Glück hüllte, als sie seine Kreationen trugen. Danke, dass du diese Welt zu einem besseren und helleren Ort gemacht hast ... Ich liebe dich."

Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri (57) erinnert sich ebenfalls liebevoll an ihren Freund Elbaz: "Ich werde nie vergessen, wie großzügig, talentiert und liebevoll er war. Er war der erste, bei dem ich mich in der Modebranche wie zu Hause fühlte. Sein Lieblingswort war Liebe und mit diesem Wort werde ich mich immer an ihn erinnern."