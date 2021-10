Es ist ein tragischer Unfall, der Hollywood erschüttert. Mit einer Requisitenwaffe erschoss Schauspieler Alec Baldwin eine Kamerafrau, der Regisseur ist schwer verletzt.

Erst vor zwei Tagen hatte Halyna Hutchins noch ein Video vom Drehort in Santa Fe gepostet. "Einer der Vorteile beim Drehen eines Westerns ist, dass man an seinem freien Tag reiten kann", schrieb die Kamerafrau dazu. Kurze Zeit später sollte sich eine Tragödie abspielen.

Alec Baldwin erschießt Kamerafrau versehentlich

Bei den Dreharbeiten für "Rust" hat Hauptdarsteller Alec Baldwin Hutchins offenbar versehentlich tödlich und den Regisseur und Drehbuchautor Joel Souza schwer verletzt.

Die beiden "wurden angeschossen und verwundet, als Alec Baldwin eine Schusswaffe abfeuerte, die bei den Dreharbeiten (...) verwendet wurde", erklärte die Polizei der Stadt Santa Fe im Bundesstaat New Mexico in der Nacht zum Freitag.

Das ist Halyna Hutchins

In den Kommentaren unter Hutchins Posting häufen sich die trauernden Kommentare von Freunden und ihr nahestehenden Personen. Hutchins war 42 Jahre alt, bezeichnete sich selbst als "rastlose Träumerin" und Adrenalinjunkie. Sie wurde 1979 in der Ukraine geboren und wuchs in einem sowjetischen Militärstützpunkt auf.

Bevor sie zum Film wechselte, arbeitete Hutchins als investigative Journalistin für britische Dokumentarfilme. Als sie beschloss, selbst hinter der Kamera stehen zu wollen, zog sie nach Los Angeles, arbeitete dort als Produktionsassistentin und besuchte später die Filmakademie AFI Conservatory.

"Wie in der Filmkunst üblich, können Worte allein den Verlust einer Person, die der AFI-Gemeinschaft so sehr am Herzen liegt, nicht erfassen. Wir bei AFI versprechen, dass Halyna Hutchins im Geiste all derer weiterleben wird, die danach streben, ihre Träume in gut erzählten Geschichten verwirklicht zu sehen", twitterte die Akademie, nachdem die Nachricht von Hutchins tragischen Tod sie erreicht hatte.

Quellen: Instagam Halynahutchins / "The Hollywood Reporter"