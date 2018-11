Alec Baldwin (60, "30 Rock") ist dafür bekannt, dass er recht aufbrausend sein kann. Am Freitag soll der Schauspieler nun wegen eines tätlichen Angriffs in Manhattan festgenommen worden sein. Das habe die Polizei gegenüber der "New York Post" bestätigt. Baldwin soll demnach einem Mann ins Gesicht geschlagen haben, weil dieser ihm einen Parkplatz in der Nähe des Zuhauses Baldwins geklaut haben soll.

Ab in die Zelle

"Was glaubst du, was du da tust?", habe Baldwin das angebliche Opfer laut einem Augenzeugen angeschrien. Der Zeuge habe aber nur gesehen, wie Baldwin den anderen Mann geschubst habe. Polizeiquellen sollen jedoch erklärt haben, dass Baldwin den Parkplatzdieb sofort geschlagen habe, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen sei.

Der Schauspieler soll kurz darauf festgenommen worden sein und derzeit in einer Zelle in Greenwich Village sitzen. Das angebliche Opfer sei zwar nicht schwer verletzt worden, sei allerdings trotzdem für entsprechende Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.