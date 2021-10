Model Hailey Bieber ist die Nichte von Schauspieler Alec Baldwin, der während eines Filmdrehs versehentlich eine Kamerafrau erschossen hat. Die 24-Jährige hat sich nun ebenfalls zu dem Unglück geäußert.

Nach der Tragödie um Schauspieler Alec Baldwin, der bei Dreharbeiten versehentlich eine Kamerafrau erschossen hat, haben sich mehrere Mitglieder der Familie zu Wort gemeldet. Baldwins Tochter Ireland, die aus seiner Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger stammt, schrieb auf Instagram: "Meine Liebe und Unterstützung gilt der Familie und den Freunden von Halyna Hutchins. Ich schicke heilende Gedanken an Joel Souza. Und ich wünschte, ich könnte meinen Vater heute extra fest umarmen."

Hailey Bieber, die Nichte von Alec Baldwin, veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ebenfalls einen Beitrag, in dem sie der getöteten Kamerafrau und des verletzten Regisseurs gedachte. "Ich sende all meine Liebe an die Familie von Halyna Hutchins. Das ist eine wirklich unvorstellbare und verheerende Tragödie. Meine Gedanken sind auch bei Joel Souza, der sich gerade erholt", schrieb die Ehefrau von Popstar Justin Bieber. Sie schloss ihren Post mit den Worten: "Ich bin untröstlich für alle Beteiligten." Ihren Onkel Alec Baldwin erwähnte sie dabei nicht explizit.

Alec Baldwin: Nichte und Bruder kommentieren Schuss-Unfall

Hailey Bieber ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin, einem der Brüder von Alec Baldwin. Der 55-Jährige schrieb auf Instagram: "Freunde, ich bitte heute Abend um eure Gebete. Es gibt nicht viel zu sagen, außer dass ich für alle bete, die in diesen tragischen Unfall verwickelt sind."

Das Verhältnis zwischen den Brüdern Alec und Stephen Baldwin gilt seit Längerem als zerrüttet. Vor allem ihre politischen Ansichten entzweiten die beiden. Während Alec Baldwin ein Anhänger der Demokraten ist und in der US-Comedy-Show "Saturday Night Live" regelmäßig Donald Trump parodierte, ist sein Bruder Stephen ein glühender Verehrer des ehemaligen US-Präsidenten.

Stephen ist der jüngste von insgesamt vier Baldwin-Brüdern. Der Zweitjüngste, William, unterstützt ebenfalls die Demokraten und twitterte anlässlich der US-Wahl im Jahr 2016 an seinen Bruder gerichtet: "Wenn unser Vater heute noch am Leben wäre, würde er dir eine Ohrfeige geben, weil du Donald Trump unterstützt hast."

Hailey Bieber steht gewissermaßen zwischen den Stühlen. 2018 sagte sie in einem Interview mit der "Sunday Times": "Ich liebe meinen Vater, er ist ein großartiger Dad, aber wir waren in Bezug auf die Wahl so unterschiedlicher Meinung." Um den Familienfrieden zu wahren, hat sie sich vielleicht nicht explizit zur Situation ihres Onkels Alec Baldwin geäußert.

Der Schauspieler selbst hatte sich einen Tag nach dem tödlichen Schuss auf Twitter zu Wort gemeldet. "Keine Worte können meinen Schock und meine Trauer angesichts des tragischen Unfalls zum Ausdruck bringen, der das Leben von Halyna Hutchins genommen hat, eine Ehefrau, eine Mutter und eine von allen geschätzte Kollegin", erklärte Baldwin, der offenbar nicht wusste, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen war. "Es bricht mir das Herz für ihren Mann, ihren Sohn, und alle, die Halyna gekannt und geliebt haben."