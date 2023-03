Alec Baldwin hat sich in der Anklage wegen fahrlässiger Tötung für unschuldig bekannt.

US-Schauspieler Alec Baldwin steht wegen den tödlichen Schüssen auf Kamerafrau Halyna Hutchins vor Gericht. Sein Anwalt erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Staat.

Hollywood-Star Alec Baldwin steht wegen der tödlichen Schüsse am Set des Western-Filmes "Rust" aktuell vor Gericht. der 64-Jährige plädiert in der Anklage auf fahrlässige Tötung auf unschuldig – und verzichtete zunächst auf sein Recht, selbst vor Gericht auszusagen. Stattdessen saß sein Anwalt Alex Spiro von der Kanzlei Quinn Emanuel für ihn im Gerichtssaal. Und er brachte schwere Vorwürfe gegen die Regierung vor.

Laut eines Berichts des "People"-Magazins sagte Spiro am jüngsten Prozesstag: "Ich denke, ich sollte dem Gericht sagen, dass die Schusswaffe in diesem Fall vom Staat zerstört wurde." Das sei ein großes Problem – und man müsse nun die Reste als Beweismittel nutzen.

Baldwins Tatwaffe vernichtet? Staatsanwaltschaft bestreitet Vorwürfe

Die Staatsanwältin Heather Brewer von New Mexico zeigte sich von den Vorwürfen allerdings wenig beeindruckt. Sie entgegnete: "Die Waffe, die Alec Baldwin bei der Schießerei benutzt hat, ist nicht vom Staat vernichtet worden" Die Waffe könne von der Verteidigung eingesehen werden.

Aber wie kommt der Anwalt von Schauspieler Alec Baldwin dann darauf, dass die Schusswaffe zerstört wurde? Der Theorie der Staatsanwaltschaft zufolge liegt die Ursache dafür in einem FBI-Bericht von Juli 2022. Darin heißt es demnach, dass bei den Funktionstests des FBI interne Komponenten der Waffe beschädigt wurden.

Schusswaffe gilt als wichtiges Beweismittel

Die Kamerafrau Halyna Hutchins war bei Dreharbeiten zu dem Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Schusswaffe bei der Probe für eine Szene bedient, als sich ein Schuss löste. Das Projektil traf auch Regisseur Joel Souza an der Schulter und verletzte ihn.

Erste Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Baldwin und die Waffenmeisterin hatten die Schuld an dem fatalen Unfall seitdem, stets von sich gewiesen. Die Waffe ist also ein wichtiges Beweismittel im Prozess – und könnte für Baldwin entscheidend sein.