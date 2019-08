Alena Fritz heißt jetzt wieder Alena Gerber

View this post on Instagram

Guten Morgen, all ihr Lieben. Manche von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, da wir leider direkt fotografiert wurden, obwohl wir alle Register gezogen haben damit dieser Tag nur uns gehört und wir erst mal ganz in Ruhe feiern und genießen können. Und eigentlich hätte ich gern ein paar Wochen gewartet bis ich euch verkünde dass mich letzte Woche der Mann meiner Träume zu seiner Ehefau gemacht hat ❤️ Andrerseits bin ich auch froh dass es „raus“ ist, denn wir sind unglaublich stolz und über alle Maße glücklich, und so müssen wir keine Heimlichtuereien an den Tag legen. Danke an Alle die sich schon letzte Woche so mit uns gefreut haben, und entschuldigt dass ich erst jetzt Stellung dazu beziehe, ihr wisst ja schon von uns dass wir unser privates Glück auch gern wirklich privat halten. 🌹 Darum freue ich mich umso mehr euch heute folgendes mitzuteilen, und zwar als aller Erstes hier und nur hier, auf Instagram, da ich euren Support und all die Unterstützung sehr schätze: Ich habe mich, ehrlicherweise muss ich gestehen wider aller Empfehlung von Beratern und Agenten, dazu entschieden den Namen meines Mannes zu tragen, und heiße ab sofort ❤️ALENA FRITZ❤️, voller Stolz. Denn wir sind eine Familie, und das ist mir wichtiger als irgend etwas das ich mir aufgebaut habe, und nichts was sich nicht noch viel schöner neu gestalten lässt. In diesem Sinne, AUF DIE LIEBE. Und dass sie euch allen zuteil wird, weil es nichts Wundervolleres und Stärkeres gibt. Eure überglückliche Alena Fritz ☺️