Alena Gerber genießt mit ihrem Mann und ihrer Tochter eine Auszeit auf den Malediven. Pünktlich zu Weihnachten geht es dann in die Berge.

Model und Schauspielerin Alena Gerber (33) genießt aktuell mit ihrem Mann Clemens Fritz (41) und ihrer gemeinsamen fünfjährigen Tochter eine Auszeit auf den Malediven. Für die kleine Familie fast schon eine Art Tradition. "Einmal im Jahr nehmen wir uns bewusst zwei Wochen nur für uns allein", verrät die 33-Jährige. "Jedes Jahr überlegen wir, woanders hinzufliegen, entscheiden uns dann aber doch wieder für die Malediven, weil wir nirgendwo sonst diese Ruhe und Erholung bekommen."

Die vergangenen Jahre verbrachte die Familie auch Weihnachten in der Sonne. In diesem Jahr geht das Model jedoch neue Wege. "Mein Mann hat sich Skifahren in Österreich gewünscht. Wir werden gemeinsam mit meinen Schwiegereltern in einer Hütte im Schnee feiern", erklärt die 33-Jährige. "Unsere Tochter ist schon richtig gut im Skifahren und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir ihr solche Reisen und Erfahrungen ermöglichen können."

"Ich trage eine große Dankbarkeit in mir"

Dankbar blickt Gerber auch auf das vergangene Jahr zurück. "Es war privat eines meiner schönsten Jahre überhaupt und beruflich mein wohl erfolgreichstes", so die 33-Jährige. "Ich habe zwei Kinofilme gedreht, davon einen in Hollywood. Ich bin unbeschreiblich dankbar für diese Möglichkeiten und kann manchmal gar nicht glauben, wie gut das Leben zu mir ist. Ich versuche deshalb wirklich viel zurückzugeben und mich für die Menschen und Tiere einzusetzen, denen es nicht so gut geht. Ich bin mir zu jeder Sekunde bewusst, dass ich sehr gesegnet bin und trage eine enorm große Dankbarkeit in mir."

Für das Jahr 2023 wünscht sich die Schauspielerin vor allem eines: "Dass die Welt wieder eine harmonischere, angstlosere und sicherere wird."