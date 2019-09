View this post on Instagram

Hallo Alle miteinander. Facebook hat mich gerade an einen Beitrag von vor 5 Jahren erinnert. Das waren Bikini Polaroids für meine Modelagentur, aufgenommen für einen Kunden der mich tatsächlich auch gebucht hat. Wenn ich diese Fotos heutzutage sehe, fass ich mir nicht nur an den Kopf, ich muss ihn regelrecht schütteln. Worüber genau, darauf gehe ich jetzt besser nicht ein, da es immer noch die Industrie ist in der ich tätig bin, aber ihr versteht ....😉 Mein Körper war jahrelang dermaßen klapperdürr, ich bin mir dessen auch bewusst gewesen und rannte von Arzt zu Arzt, (insgesamt war ich bei Dreien), um herauszufinden warum mein Körper nichts ansetzt. Die Öffentlichkeit unterstellte mir dass nicht genug gegessen habe, aber wer mich kennt weiß dass das Weis Gott nie zutraf. Es gab Zeiten in denen ich Ben&Jerrys in der Mikrowelle geschmolzen habe, von Lowcarb oder aber leider auch einer gesunden Ernährung war ich soweit weg wie Trump von Obama. Ich war einfach unglücklich, stetig auf der Flucht, berufsbedingt nur im Flugzeug und an fremden Orten, immer mit fremden Menschen und neuen Umständen, Tag ein Tag aus. Und ich will dieses Leben oder den Beruf den ich gewählt habe auf keinen Fall schlecht reden, manch einer kommt gut damit klar, aber insbesondere Frauen (Danke, Arzt#3!!) sind einfach nicht dafür konstituiert wie ein Jäger durch die Welt zu rennen, Wir brauchen Kontinuität und einen einigermaßen geregelten Alltag. Ich aber war stets erreichbar, wenn mein Telefon Klingelte ließ ich alles stehen und liegen und bin zur nächsten Buchung geflogen. Es hat Jahre gedauert bis ich verstanden habe dass es darum im Leben nicht geht. Mein Körper hat funktioniert, er war stark genug das auszuhalten, aber zu welchem Preis? Jegliche Art von Ruhe ging im ab, Nahrung wurde nur als schnelle Energiequelle gesehen und genauso sah ich aus. Ausgemergelt, schlechte Haut, meine Mama sagte mir irgendwann dass das Strahlen in den Augen verloren gegangen sei, das mich immer ausgemacht hat. Und das tat weh. Ich habe verstanden dass ich etwas ändern muss, aber wusste nicht was. Als Selbstständige habe ich mir keine Pausen&Verdienstausfälle gönnen wollen(weiter geht’s in den Kommentaten)