Model Alessandra Ambrosio (38) hat am Donnerstag ihre Wachsfigur im Madame-Tussauds-Museum in New York enthüllt. Das teilte das Model stolz mit einer Fotoreihe via Instagram mit: "Was für ein aufregender Tag. Ich fühle mich sehr geehrt, eine weitere Figur zu haben und dieses Mal in meinem zweiten Zuhause in New York."

Das Ebenbild der 38-Jährigen wurde nach dem Look gestaltet, in dem sich Ambrosio im vergangenen Mai bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt hatte. Mit dem roten Neckholder-Kleid von Designer Julien Macdonald stahl sie auf dem roten Teppich allen die Show. Besondere Highlights waren der hohe Beinschlitz sowie das bodenlange Cape.