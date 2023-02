Alessia Herren und ihr Partner haben heimlich auf dem Standesamt geheiratet. Sie sei jetzt "verliebt, verlobt, verheiratet", freut sie sich.

Alessia Herren (21) und ihr Partner haben sich ganz heimlich auf dem Standesamt das Jawort gegeben. Das erzählt die Tochter des verstorbenen Sängers Willi Herren (1975-2021) im RTL+-Format "The Real Life - #nofilter". Einen kurzen Ausschnitt zeigt RTL auch auf seiner Homepage.

"Wir haben es getan. Wir waren beim Standesamt und sind verheiratet", schwärmen die beiden in einem Clip. "Oh mein Gott, [...] wir sind ein Ehepaar", freut Herren sich zudem. Weiter erklärt sie, dass sie ihrem Ehemann am 2. Februar das Jawort gegeben habe. "Ganz unter uns, ohne Familie, ohne niemanden", hätten die beiden standesamtlich geheiratet. "Ich bin jetzt verliebt, verlobt, verheiratet."

Mehrere Wünsche gehen für Alessia Herren in Erfüllung

In der Reality-Doku-Soap auf RTL+ hatten die beiden auch schon den Antrag gezeigt, den ihr Ehemann Alessia Herren in Istanbul gemacht hatte. Im Rahmen des Formats hatte sie zudem verraten, dass es ihr Wunsch sei, noch "Ja" zu sagen, bevor ihr Kind in wenigen Wochen zur Welt komme.

"Endlich darf ich es euch verraten: Yeah, ich bin schwanger", hatte sie per Instagram im Oktober 2022 verkündet. Auf den beigefügten Fotos hatte Herren einige Ultraschallbilder in der Hand. Es sei ihr "Herzenswunsch" und auch der ihres Partners, Eltern zu werden. Für sie sei es ein Zeichen, dass ihr Kind voraussichtlich im April zur Welt komme, "in dem Monat als mein Vater uns leider verlassen hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird."