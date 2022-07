Jenny Elvers mit Sohn Paul, Alex Jolig und dessen Ehefrau Britt bei einem Auftritt in Hamburg.

Ex-"Big Brother"-Star Alex Jolig hatte einen schweren Motorradunfall. Nun hat sich auch seine Ex Jenny Elvers zu Wort gemeldet.

Nach dem schweren Motorradunfall von "Big Brother"-Urgestein Alex Jolig (59) hat sich seine Ex Jenny Elvers (50) gemeldet. In einer Instagram-Story postete sie ein Bild des 59-Jährigen, zu dem sie "Gute Besserung" schrieb. Auch bei Joligs Ehefrau Britt (55) ist Elvers' Beitrag zu sehen. Sie selbst freut sich auf Instagram hingegen, dass sie ihren "geliebten Mann" bald wieder "sanft" drücken könne.

"Sanft" wohl deshalb, weil sich Alex Jolig bei dem Unfall eine Rippenreihenfraktur zugezogen hat, wie seine Frau der "Bild"-Zeitung erklärte. Betroffen seien "vier Rippen, die teils mehrfach gebrochen sind. Das ist sehr schmerzhaft und wird sehr langwierig". Dem Bericht zufolge ist Jolig, der mit seiner Frau auf Mallorca lebt, vor einer Woche in Deutschland mit dem Motorrad gestürzt. Anschließend sei er in ein Krankenhaus bei Nürnberg gekommen. Auf Joligs Instagram-Account heißt es in einer Story zu einem Bild des Artikels: "Es war mir eine Lehre... Nie wieder ohne Airbag-Weste".

Seine Frau sagte zu "Bild" weiter: "Alex geht es schlecht, er ist sehr schwach, kann kaum stehen, sitzen, gehen." Das macht es offenbar auch schwer, ihn nach Mallorca zu holen. Er soll seiner Ehefrau zufolge "die nächsten Tage mit ärztlicher Begleitung vom ADAC nach Hause geflogen" werden.

"Big Brother" machte Jolig zum Star

Alex Jolig zog 2000 in den "Big Brother"-Container und wurde binnen kürzester Zeit einem Millionenpublikum bekannt. Ab 2001 versuchte er sich als Sänger und als Schauspieler in Filmen wie "Pythons 2" oder "Hypersonic". Der Unternehmer ist seit 2012 mit Britt verheiratet. Mit Jenny Elvers war er nur wenige Monate liiert, die beiden haben den gemeinsamen Sohn Paul (21). In der Show "Prominent getrennt" waren Jenny Elvers und Alex Jolig Anfang des Jahres zusammen im TV zu sehen. Die beiden sind sich seit einiger Zeit freundschaftlich verbunden.