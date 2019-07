Alex Rodriguez (44) hat seine Verlobte Jennifer Lopez ("On The Floor") mit einem besonderen Geschenk überrascht: Zu J.Los 50. Geburtstag am 24. Juli stand ein nigelnagelneuer Porsche vor ihrem Haus in Miami. Ein YouTube-Video zeigt, warum der frühere New-York-Yankees-Star ausgerechnet mit einem Auto bei seiner Liebsten punkten konnte.

Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Natasha (14) und Ella (11) und J.Los Zwillingen Emme und Max (11) brachte Rodriguez seine Verlobte mit verbundenen Augen zum rund 146.000 US-Dollar (rund 125.000 Euro) teuren Wagen. Als diese das Band von ihren Augen nehmen durfte und das rote Gefährt vor sich sah, brach sie in Begeisterung aus. "Was schenkt man jemandem, der alles hat? Du musst kreativ sein", erklärt Rodriguez in dem Video, das er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte. Ein Auto sei deshalb etwas Besonderes, da Lopez 25 Jahre nicht mehr hinter einem Steuer saß. "Ich bin so lange nicht gefahren, Baby. Das ist so toll. Du gibst mir meine Unabhängigkeit zurück", bedankte sich Lopez überschwänglich. "So etwas habe ich nicht erwartet. Das ist so verrückt. Ich dachte, die Party war genug!"

Geburtstagssause in Miami

In der Tat hatte es Lopez mit ihrem Verlobten zu ihrem runden Geburtstag richtig krachen lassen. Zu der Party in Miami waren prominente Gäste wie DJ Khalid (43), LA Reid (63) und Ashanti (38) eingeladen. Für die Geburtstagssause und das schicke Auto konnte sich Lopez nur wenige Tage später revanchieren: Rodriguez feierte am 27. Juli seinen 44. Geburtstag. Dafür holte ihn Lopez auf die Bühne und sang gemeinsam mit ihrem Publikum ein Geburtstagsständchen samt Geburtstagstorte.

Lopez und Rodriguez haben Anfang des Jahres ihr Zweijähriges gefeiert. Am 9. März haben sie sich verlobt. Für beide wird es nicht die erste Ehe. Der ehemalige Profi-Sportler war von 2002 bis 2008 mit Cynthia Scurtis (46) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen seine Töchter Natasha und Ella. Lopez sagt zum vierten Mal Ja. Ihre einjährige Ehe mit Schauspieler Ojani Noa (45) endete 1998. Mit Choreograf Chris Judd (49) war sie von 2001 bis 2003 verheiratet. Ihre dritte Ehe mit Sänger Marc Anthony (50) hielt von 2004 bis 2014. Mit ihm hat sie die Zwillinge Emme und Max.