Was für eine romantische Art und Weise, um seiner Liebsten zum Geburtstag zu gratulieren! Zum Fünfzigsten seiner Verlobten Jennifer Lopez (50, "On The 6") hat sich Alex Rodriguez (43) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf Instagram postete der ehemalige Baseballspieler einen circa eineinhalb Minuten langen Clip, in dem er der Sängerin "Happy Birthday" wünscht: "Hi Baby-Girl. Ich möchte dir einfach alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich kann es einfach nicht glauben, Baby-Girl."

Außerdem zeigt er in dem Video zahlreiche private Aufnahmen aus ihrem gemeinsamen Leben als große Patchwork-Familie. Dazu gehören Lopez' Zwillinge Emme und Max (11) sowie Rodriguez' Töchter Ella (11) und Natasha (14).

Doch damit nicht genug, weiter erklärt Rodriguez: "Seit wir zusammen sind, fühle ich mich jeden Tag, als hätte ich Geburtstag. Danke für deine Leidenschaft, deine Energie, deine Inspiration und dein endloses Streben, in allem was du tust, die Beste zu sein. Du bist einfach die beste Partnerin fürs Leben. Die beste Tochter. Die beste Mutter. Die beste Künstlerin. Wir lieben dich. Deine Fans lieben dich. Deine Kinder lieben dich. Und ich liebe dich. Lass uns diesen Geburtstag zu einem ganz besonderen machen. Ich liebe dich so sehr."

Gefühlsausbruch bei J.Lo

Diese emotionalen Worte ließen das Geburtstagskind natürlich nicht kalt. Unter dem Instagram-Post ihres Verlobten kommentierte Jennifer Lopez: "Ich weine... Ich liebe unser Leben... Ich liebe dich so sehr... Danke, mein wundervoller Macho..."