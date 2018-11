Dass Alexander Skarsgård (42, "Legend of Tarzan") ein so gefragter und viel beschäftigter Schauspieler ist, hat in den letzten Jahren seinen Tribut gefordert. Wie der Schwede im Interview mit "Entertainment Weekly" verraten hat, lebte er in den letzten zwei Jahren wohl aus dem Koffer - ohne ein eigenes Zuhause zu haben.

Der 42-Jährige erklärte: "Ich war einfach damit beschäftigt, an Locations zu leben und von einem Projekt zum nächsten zu hüpfen. Seit einigen Monaten habe ich ein Appartement in New York. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich wieder ein eigenes Bett habe."