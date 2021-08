Nach seinem Triumph in Tokio hat Alexander Zverev seine kleine Tochter angerufen. Bilder davon postete seine Ex-Freundin, das Model Brenda Patea.

Der Sieg war deutlich, seine Freude riesig. Am Morgen (deutscher Zeit) gelang Alexander Zverev der bislang größte Triumph seiner Tenniskarriere. In zwei Sätzen bezwang er den Russen Karen Chatschanow im Endspiel der Herren-Einzel.

Es ist das erste Olympiagold im Tennis seit 1992. Damals gewannen Boris Becker und Michael Stich im Doppel, Steffi Graf 1988 im Einzel.

Alexander Zverev: Videocall mit Tochter nach Final-Triumph

In Deutschland jubelte Zverevs Ex-Freundin, Model Brenda Patea, vor dem Fernseher. In ihrer Instagram-Story postete die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin einen kurzen Clip von sich vor dem TV-Gerät, auf dem Arm hält sie die gemeinsame Tochter Mayla. "Herzlichen Glückwunsch Papa", schrieb Patea dazu. In einer weiteren Story postete sie einen Screenshot von ihrem Handy. Darauf zu sehen: Zverev mit seiner Goldmedaille in der Hand, wie er mit der Kleinen im Videocall spricht.

"Da kann sie später was erzählen", schreibt Brenda Patea zu der Aufnahme. Die kleine Mayla wurde am 11. März dieses Jahres geboren. Patea hatte die Schwangerschaft im Oktober vergangenen Jahres bekanntgegeben, die Trennung von Zverev war da schon einige Wochen her.

Schwanger nach Trennung

"Auch wenn Brenda und ich nicht mehr zusammen sind, haben wir ein gutes Verhältnis und ich werde meiner Verantwortung als Vater gerecht. Wir werden uns gemeinsam um den kleinen Menschen, der da heranwächst, kümmern", sagte Zverev kurze Zeit später auf Instagram. Das Posting ist mittlerweile gelöscht.

Das Model selbst hatte sich da bereits zum Thema Sorgerecht geäußert. "Ich habe keinen Kontakt zu Alex, aber wenn er Kontakt zu dem Kind sucht, werde ich das nicht unterbinden – im Gegenteil", sagte Patea. Offenbar haben die beiden mittlerweile freundschaftlich zueinander gefunden. Zum Wohle der Tochter.

Quellen:"Gala" / Instagram Alexander Zverev / Instagram Brenda Patea