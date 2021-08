Alfred Molina und "Frozen"-Regisseurin Jennifer Lee haben geheiratet. Der Kollege, der bei beiden Amor gespielt hat, war dabei anwesend.

"Spider Man"-Star Alfred Molina (68) und Regisseurin Jennifer Lee (49, "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren") haben geheiratet. Lee teilte in einem Instagram-Post mehrere Bilder des romantischen Tages im Grünen. Darauf ist sowohl die Braut in einem Pailletten besetzten Tüllkleid mit einem A-Linien-Rock als auch der zu Tränen gerührte Bräutigam in grauem Anzug und hellrosa Hemd mit dunkler Sonnenbrille und einer weißen Rose am Revers zu sehen. "Wir haben es getan. Wir tun es", schrieb die Regisseurin zu der Fotoreihe.

Einem Schauspieler verdanken die beiden "alles"

In einem zweiten Post zeigte sich Lee mit einem besonderen Hochzeitsgast: "Dieser wunderbare Mensch ist der Grund, warum Fred und ich uns kennengelernt haben. Wir verdanken ihm alles." Schauspieler Jonathan Groff (36) synchronisierte in Lees Erfolgshit "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren", der 2014 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, den Charakter Kristoff. Mit Molina stand Groff bereits 2012 für das Theaterstück "Red" auf der Bühne. Zudem lieh Molina in "Die Eiskönigin 2" König Agnarr, Vater der Hauptfiguren Anna und Elsa, seine Stimme.

Ein weiteres Mitglied der "Frozen"-Familie gratulierte dem Paar: Josh Gad (40), der in "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" dem Schneemann Olaf seine Stimme lieh, kommentierte Lees Bilder euphorisch mit: "Oh mein Gott! Ja! Glückwunsch! Ich liebe euch so sehr."

Molina war zuvor mit Jill Gascoine (1937-2020) verheiratet. Lee hat mit ihrem Ex-Mann Robert Joseph Monn eine Tochter.