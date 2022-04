Alicia Vikander und Michael Fassbender zusammen in Venedig.

Ein seltener Einblick in ihr Familienleben

In Sachen Familie hält Alicia Vikander sich oft bedeckt. Nun hat sie zumindest einen kleinen Einblick in ihr Privatleben gegeben.

Lange machte Alicia Vikander (33) ein Geheimnis um ihre Schwangerschaft, bevor sie im September 2021 bestätigte, dass sie Mutter geworden war. Schon zuvor war sie zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Michael Fassbender (45) und einem Baby gesehen worden, hatte sich dazu aber erst nicht geäußert. Im Gespräch mit dem Modemagazin "Harper's Bazaar" erzählt sie nun zumindest wenige Details aus dem gemeinsamen Familienleben.

"In meiner kleinen Familie, mit meinem Ehemann und meinem Kind, reisen wir immer zusammen", erklärt die schwedische Schauspielerin. "Das ist die Regel." Ihre Jobs wählen die beiden Stars demnach so, dass "einer von uns immer beim Baby sein kann".

Auch über das Leben des Paares während der Corona-Pandemie spricht Vikander. Es sei "eine Chance" für sie und Fassbender gewesen, Zeit zuhause zu verbringen - gemeinsam zu kochen oder auch zu trainieren. Sie genossen den Garten oder schauten auch Filme zusammen an. Das Ganze habe sich für die sonst vielbeschäftigte Schauspielerin als eine Art Segen entpuppt.

Alicia Vikander hatte eine Fehlgeburt

Schwierig war für sie allerdings, dass sie "eine Weile" versucht hatte, schwanger zu werden - auch wenn sie ursprünglich nicht viel darüber nachgedacht hatte. Das habe ihr zugesetzt. "Ich dachte tatsächlich nicht, dass ich überhaupt Kinder haben wollte, bis ich 30 wurde", erklärt Vikander. Laut des Artikels habe die heute 33-Jährige eine Fehlgeburt erlitten, was ihr verdeutlicht habe, wie sehr sie Mutter werden wollte. "Eine Zeit lang habe ich nicht geglaubt, dass ich schwanger werden könnte", erzählt sie weiter. Mit ihrem Kind habe sie sich nun aber in jeder Hinsicht verändert: "Es ist das Leben. Es ist so tiefgreifend."

Vikander und Fassbender lernten sich 2014 am Set des Films "The Light Between Oceans" kennen. Im Oktober 2017 gab sich das Paar, das sein Privatleben sonst recht strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, das Jawort.