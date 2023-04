Lockenkopf "Curly Sue" ist unter der Haube. Die ehemalige Kinderdarstellerin Alisan Porter hat ihren Freund geheiratet.

Mit der Komödie "Curly Sue" wurde Alisan Porter (41) 1991 zum Kinderstar, nun ist sie unter der Haube. Die ehemalige Kinderdarstellerin hat laut dem US-Magazin "People" am Sonntag ihrem langjährigen Partner Justin de Vera (33) das Jawort gegeben. Die beiden kennen sich laut der Schauspielerin schon seit über 20 Jahren. Nachdem sie lange beste Freunde waren, sind die Sängerin und der Tänzer seit sechs Jahren zusammen. Am 20. Oktober 2021 kam die gemeinsame Tochter Shilo Bee zur Welt.

Für Alisan Porter ist es die zweite Ehe. Von 2012 bis 2017 war sie mit Brian Autenrieth (45) verheiratet - wie Porter ein ehemaliger Kinderschauspieler (u.a. "Das A-Team"). Zusammen haben sie zwei Kinder, Sohn Mason (10) und Tochter Aria (8).

Die Kinder aus erster Ehe waren bei der Hochzeit dabei, durften die Ringe tragen. Auf Instagram postete Alisan Porter Bilder des großen Tages.

Alisan Porter: Von "Curly Sue" bis "The Voice"

Alisan Porter stand schon früh auf der Bühne und vor der Kamera. Im Alter von fünf Jahren gewann sie den TV-Gesangswettbewerb "Star Search", trat in Musicals auf. Nach Rollen in Serien (z.B. "Golden Girls") und Filmen (u.a. "Eine Wahnsinnsfamilie" von 1989) kam 1991 der große Wurf. In "Curly Sue - Ein Lockenkopf sorgt für Wirbel" spielte sie die Titelrolle an der Seite von James Belushi (68).

Im Laufe des Erwachsenwerdens blieben für Alisan Porter die großen Filmrollen aus. Sie verlegte sich auf Musicals. Als Sängerin veröffentlichte sie 2009 ihr Debütalbum. Wie viele andere ehemalige Kinderstars hatte auch Porter mit Alkohol und Drogen zu kämpfen. Seit 2007 bezeichnet sie sich aber als clean.

2016 dann die Rückkehr auf die große Bühne. Porter nahm an der Castingshow "The Voice" teil - und gewann als Schützling von Christina Aguilera (42). Heute arbeitet sie selbst als Vocal Coach.