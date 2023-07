2021 musste Allison Mack in Haft, am Montag ist die "Smallville"-Darstellerin aus dem Gefängnis entlassen worden.

Allison Mack (40) ist wieder auf freiem Fuß. Die Schauspielerin, die 2021 wegen ihrer Mitwirkung an der sektenähnlichen NXIVM-Gruppe zu drei Jahren Haft verurteilt worden war, ist laut amerikanischer Medien am Montag aus einem Gefängnis in Kalifornien entlassen worden.

Die "Smallville"-Darstellerin hatte sich 2021 schuldig bekannt, Frauen für die Sex-Sekte rekrutiert und sich zur Erpressung verschworen zu haben. Die Anklagepunkte lauteten unter anderem auf Menschenhandel und Zwangsarbeit. Ihr drohten für ihre Taten bis zu 17,5 Jahre Haft. Da sie allerdings mit den Behörden kooperierte und sich bei den Opfern entschuldigte, fiel die Strafe am Ende geringer aus.

Anführer bekam 120 Jahre Haft

Die NXIVM-Gruppe war von Keith Raniere (62) 1998 gegründet worden. Sie hatte ihren Sitz in Albany und beschrieb sich als eine Selbsthilfeorganisation. 2017 hatte die "New York Times" enthüllt, was sich hinter den Kulissen abspielte: Zwischen Januar 2016 und Juni 2017 sollen Frauen in einer geheimen Untergruppe der Organisation gebrandmarkt und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Raniere war im Jahr 2020 zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Später wurde festgelegt, dass er seinen Opfern 3,46 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 3,2 Millionen Euro, zahlen muss.