Vom "DSDS"-Sieger zum Drittplatzierten bei "Promi Big Brother": Im TV-Container schaffte es Alphonso Williams (56, "What Becomes Of The Broken Hearted") alias Mr. Bling-Bling für ihn selbst überraschend ins Finale, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat. Darin erklärt der 56-jährige Sänger auch, warum ihm der Sextalk von Chethrin Schulze und Katja Katja Krasavice auf den Geist ging und weshalb er zwar ohne Preisgeld, aber dafür mit einem tollen Kumpel aus dem Container gekommen ist.

Bei " DSDS" sind Sie noch als strahlender Sieger von der Bühne gegangen, jetzt hat es "nur" für den dritten Platz gereicht. Wie enttäuscht sind Sie darüber, so kurz vor dem Ziel ausgeschieden zu sein?

Alphonso Williams: "Ich fühle mich wohl und bin froh und glücklich, überhaupt so weit gekommen zu sein. Ich bin nicht als Sänger oder Entertainer reingegangen, sondern nur als ich, als Alphonso. Und daraufhin auch noch Platz drei zu gewinnen, das ist für mich eine sehr gute Bestätigung für meine Person".

In einer Folge hatten Sie sehr deutliche Worte für Chethrin gefunden. Tut es Ihnen leid, dass dabei das Wort "Schlampe" gefallen ist?

Williams: "Das tut mir leid, ich hatte damit nicht gemeint, dass sie das sei. Es kam ursprünglich in einem Gespräch mit ihr auf, in dem sie sagte, dass sie nicht als Schlampe angesehen werden will. Ich meinte, dass ich das verstehen kann. Aber ich habe ihr auch gesagt, dass manche Aktionen für ihr Image nicht so gut gewesen seien. Ich wollte ihr nur einen Hinweis geben, aber damit bestimmt keinen verletzen."

Der "Sextalk" von Chethrin und vor allem Katja hat sie sichtlich genervt. Warum genau?

Williams: "Ich bin ein Familienvater und ich fand, dass gewisse Sachen nicht in eine Familienshow gehörten. Ich meine: Man ist, wie man ist. Aber gewisse Sachen muss man nicht unbedingt in so einer Tiefe besprechen."

Was ist die größte Erfahrung, die Sie aus " Promi Big Brother" mitnehmen?

Williams: "Es war generell eine sehr gute Erfahrung und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war sehr lehrreich und hat mein Leben erweitert. Und ich habe hier sehr tolle und nette Leute kennengelernt und wir hatten sehr viel Spaß."

Sie sprechen das Thema Freundschaft an. Mit Johannes Haller haben Sie sich super verstanden, Glauben Sie, dass die Freundschaft auch abseits von "Big Brother" Bestand haben wird?

Williams: "Wir sind Best Buddies und wir bleiben Best Buddies! Freunde fürs Leben, wir stehen zusammen und wir fallen zusammen. Ich war auch erstaunt, aber wir haben uns umgehend verstanden und es war einfach nur eine geile Zeit. Ich bin wirklich froh, dass ich Johannes kennengelernt habe."