Altina Schinasi erschuf eine Brillenikone, weil sie von der Monotonie der damaligen Zeit gefrustet war. Wie man eine Idee zu Geld macht, hatte schon ihr Vater erfolgreich vorgelebt.

Der Name Altina Schinasi dürfte hierzulande den wenigsten Menschen etwas sagen - die berühmteste Kreation der Amerikanerin hingegen haben mutmaßlich die meisten schon einmal zu Gesicht bekommen: Die sogenannte Harlekin-Brille. Wie die "New York Times" in einem Nachruf auf die 1999 verstorbene Schinasi schrieb, war die damalige Schaufenster-Gestalterin in den 1930er Jahren angeödet von der Brillenmode für Damen. Die Auslagen in Brillengeschäften bestanden nämlich samt und sonders aus runden Gestellen, heißt es.

Die junge Frau beschloss, dem ein komplett neues Design entgegenzusetzen und entwarf eine Brille, deren Gestell an den Rändern spitz zuläuft: Die Harlekin-Brille, wegen ihrer Form auch als Katzenaugen-Brille bezeichnet. Der Weg in die Produktion war allerdings zunächst von Hindernissen gesäumt, den großen Herstellern war das neue Design nämlich zu forsch und gewagt. Also tat sich Altina Schinasi mit einem Optiker-Geschäft auf der berühmten Madison Avenue zusammen, um ihre Brillen zu produzieren und die ersten Gestelle an die Frau zu bringen. Die Kooperation war äußerst erfolgreich und die neue Harlekin-Brille entwickelte sich zunächst in New York zu einem großen Trend.

Altina Schinasi wirkte auch als Filmemacherin und Künstlerin

Nach Würdigungen unter anderem in der "Vogue" gründete Altina Schinasi ihre eigene Firma und produzierte und verkaufte ihre Brillen im großen Stil erfolgreich selbst. 1939 erhielt sie für ihre Kreation den American Design Award des Handelsunternehmens Lord & Taylor. Die Harlekin-Brillen erlebten immer wieder Trend-Comebacks, unter anderem in den 1950er und 1990er Jahren. Später veräußerte sie ihre Anteile an dem Brillenunternehmen und zog nach Kalifornien, wo sie sich als Filmemacherin und Künstlerin betätigte.

Google würdigte Altina Schinasi anlässlich ihres 116. Geburtstages am 4. August 2023 mit einem Doodle © Google

Wie man eine Idee erfolgreich zu Geld macht, hatte Altina Schinasi bei ihrem Vater erleben können. Einst als armer Einwanderer aus der Türkei in die USA gekommen, machte er ein Vermögen mit einer patentierten Zigaretten-Drehmaschine. Altina Schinasi wurde 1907 in New York geboren und wuchs in einer Villa in Manhattan auf. Sie heiratete und bekam einen Sohn. 1999 verstarb sie im Alter von 92 Jahren.

