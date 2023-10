Sie lernten sich am Set der Kultserie "Buffy" kennen und lieben, jetzt feiern Alyson Hannigan und Alexis Denisof ihren 20. Hochzeitstag.

Verliebt wie am ersten Tag: An ihrem 20. Hochzeitstag veröffentlichte "How I Met Your Mother"-Star Alyson Hannigan (49) eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann Alexis Denisof (57). Die 49-Jährige teilte ein Hochzeitsbild und dankt in liebevollen Zeilen ihrem "besten Freund, dem besten Vater und dem besten Koch". "Ich liebe es, das Leben mit dir zu teilen!", schließt die Schauspielerin ihren Post.

Bei "Buffy" hat es geknistert

Das Schauspieler-Ehepaar hatte sich 1999 am Set der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" kennengelernt. Nur zwei Jahre später folgte die Verlobung und 2003 schließlich die Hochzeit. Ihre Töchter, Satyana Marie Denisof (14) und Keeva Jane Denisof (11) machten ihr Liebesglück perfekt.

Hannigan war in allen sieben "Buffy"-Staffeln als Hexe Willow zu sehen. Zwei Jahre nach dem Serienende gelang ihr mit "How I Met Your Mother" der nächste Serienhit. Alex Denisof verkörperte in "Buffy" dagegen nur eine Gastrolle. In der dritten Staffel spielte er den Wächter Wesley Wyndam-Price und wechselte anschließend zum Spin-off "Angel - Jäger der Finsternis".