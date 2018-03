Mutige und romantische Worte des Disney-Stars Alyson Stoner (24, "What We Came Here For"). In einem Essay in dem Magazin "Teen Vogue" beschrieb die US-Schauspielerin und Sängerin nun, wie sie sich das erste Mal vom gleichen Geschlecht angezogen fühlte. Sie sei zwar nicht lesbisch, fühle sich also von Männern und Frauen gleichermaßen angezogen, habe sich aber vor einiger Zeit in eine Frau verliebt. Es sei ihre Trainerin in einer Tanz-Stunde gewesen, von der sie zunächst gleichzeitig "hypnotisiert und eingeschüchtert" war.

"Mein Herz raste wie wild und mein Körper wurde ganz heiß", beschreibt Stoner die ersten Berührungen ihrer Tanz-Lehrerin, als diese eine Figur von ihr korrigierte. "Ihr Lächeln war das elektrisierenste, das ich jemals gesehen habe", fügt Stoner hinzu. Sie habe recht schnell gespürt, dass das keine freundschaftlichen Gefühle seien. Man habe sich besser kennengelernt und öfter gemeinsame Dinge unternommen. Später kam das eine zum anderen: "Dann haben wir gekuschelt. Dann geküsst und dann noch mehr geküsst."