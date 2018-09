Sängerin Fergie (43) und Schauspielerin Alyssa Milano (45) kennen sich bereits seit Jahrzehnten. Das beweist die ehemalige Frontfrau der Black Eyed Peas ("Where is the Love?") nun mit einem süßen Foto aus Kindertagen, das sie auf Instagram veröffentlicht hat. Auf dem Bild umarmen sich die beiden und lächeln breit in die Kamera.

"Jetzt schaut mal, wer noch immer der Boss ist...", schwärmt Fergie in ihrem dazugehörigen Kommentar. Damit spielt die Sängerin auf einen der größten TV-Hits Milanos an. Diese wurde nicht erst durch ihre Rolle in "Charmed - Zauberhafte Hexen" bekannt, sondern schon deutlich früher. Zwischen 1984 und 1992 spielte sie eine der tragenden Rollen in der erfolgreichen US-Sitcom "Wer ist hier der Boss?".