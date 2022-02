Sie war für Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" in Thailand: Cathy Hummels wurde Opfer eines Raubüberfalls. Der "Bild"-Zeitung schilderte sie die dramatischen Szenen.

"Schön, wenn die Welt noch in Ordnung ist", schreibt Cathy Hummels am Dienstag auf Instagram. Ein Schnappschuss zeigt die Frau von Mats Hummels fröhlich lächelnd im Bikini am Hotelpool in Thailand. Die Idylle scheint perfekt zu sein - das Regenwetter in Deutschland und die Coronapandemie weit weg. Doch nur wenige Stunden nach der Aufnahme dieses Fotos wird Hummels Opfer eines brutalen Raubüberfalls.

"Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", schildert Hummels die dramatischen Szenen, die sich am vergangenen Samstag am Strand von Thailand abspielten, der "Bild"-Zeitung. Da sie kein Bargeld dabei gehabt habe, erbeutete der Täter lediglich ihr Handy. "Ich nahm alle Kraft zusammen und lief zurück zum Hotel."

Der Schock bei der 34-Jähirgen sitzt tief. Es sei "um Leben und Tod" gegangen, ist sie überzeugt. Hummels hielt sich für Dreharbeiten zu ihrem TV-Format "Kampf der Realitystars" in Thailand auf. Die Produktion war vergangene Woche beendet, mit einem Strandspaziergang wollte sie sich kurz vor ihrem Rückflug von Thailand verabschieden - offenbar alleine. Dann passierte der brutale Überfall.

Cathy Hummels kommt mit leichten Blessuren davon

Hummels hatte Glück im Unglück. Sie trug keine schweren Verletzungen davon. "Der Überfall auf Cathy hat uns schockiert. Wir sind erleichtert, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht", bestätigte ein Sprecher von RTLzwei. "Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder", sagte Hummels zu "Bild". Hummels erstatte Anzeige gegen Unbekannt, die Ermittlungen der örtlichen Polizei laufen.

Inzwischen erholt sich die Influencerin und Buchautoren von den Strapazen in Dubai. Dort konnte sie auch ihren Sohn Ludwig wieder in die Arme schließen. "Ich habe ihn so vermisst:"

