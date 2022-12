Amal und George Clooney haben in Washington D.C. einen glamourösen Auftritt hingelegt. Er wurde dort mit dem Kennedy-Preis geehrt.

George Clooney (61) ist seit diesem Wochenende Träger des Kennedy-Preises, der jedes Jahr an darstellende Künstler für deren lebenslangen Beitrag zur US-amerikanischen Kultur verliehen wird. Zum feierlichen Empfang im US-Außenministerium in Washington D.C. erschien der Schauspieler am Samstagabend (3. Dezember) in Begleitung seiner Ehefrau Amal Clooney (44).

Das Ehepaar legte dabei einen strahlenden Auftritt hin: Er im klassischen Anzug mit Fliege, sie zog in einer schulterfreien roten Robe mit langer Schleppe alle Blicke auf sich. Auch Clooneys Eltern Nick (88) und Nina (83) nahmen an der Veranstaltung teil und posierten mit Sohn und Schwiegertochter auf dem roten Teppich.

Große Ehre für George Clooney

Die "Kennedy Center Honors" sind offenbar sogar für preisverwöhnte Hollywoodstars eine der bedeutendsten Auszeichnungen, die sie erhalten können. "Während meiner Kindheit in einer Kleinstadt in Kentucky hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages auf dem Balkon bei den Kennedy Center Honors sitzen würde", zeigte sich der zweifache Oscarpreisträger Clooney gerührt. "Dies ist wahrlich ein aufregender Tag für die gesamte Clooney Familie."

Zu den weiteren Preisträgern des Jahres gehören Sängerin Amy Grant, Soul-Sängerin Gladys Knight, Komponistin Tania León und die Rockband U2.