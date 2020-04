Von U2 über Oprah Winfrey bis hin zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Zahlreiche Stars werden in Zeiten der Corona-Krise aktiv und helfen mittels Spenden gegen die Pandemie anzukämpfen. Jüngst reihten sich auch Amal (42) und George Clooney (58, "Up in the Air") in die Liste der prominenten Wohltäter ein. Wie das US-Magazin "Deadline" berichtet, habe das Paar über eine Million US-Dollar (rund 920.000 Euro) aus eigener Tasche bereitgestellt.

Hilfe für mehrere Kontinente

Das Geld soll sechs verschiedenen Organisationen und Einrichtungen zugutekommen. Demnach gehen 250.000 US-Dollar an den "Motion Picture & Television Fund", dessen Vorstand der Schauspieler angehört. Dieser bietet hilfsbedürftigen Arbeitern aus der Filmwirtschaft finanzielle Unterstützung. Ebenso jeweils 250.000 US-Dollar sollen an den "SAG-AFTRA Fund" sowie den "Mayor's Fund for Los Angeles" gespendet werden.

Weitere 300.000 US-Dollar teile das Paar dem Bericht zufolge international auf. Sowohl die "Lebanese Food Bank" (dt.: Libanesische Lebensmittelbank) als auch der nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs (NHS) sollen davon profitieren. Die italienische Region Lombardei, in der Familie Clooney in den Sommermonaten gern am Comer See residiert, werde ebenfalls unterstützt.