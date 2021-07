Amal und George Clooney erwarten keinen Nachwuchs, wie ein Sprecher erklärte. Zuvor hatte es dementsprechende Gerüchte gegeben.

Amal (43) und George Clooney (60) werden nicht wieder Eltern. Ein Sprecher des Paares erklärte laut dem Promiportal "JustJared": "Geschichten, die besagen, dass Amal Clooney schwanger sei, sind nicht wahr."

Zuvor hatte die US-amerikanische Ausgabe des "OK!"-Magazins einen Insider zitiert, der behauptete, die Clooneys würden "wieder Zwillinge bekommen". Angeblich hätte Amal Clooney die ersten drei Monate bereits hinter sich.

Neue Villa in Frankreich

Amal und George Clooney heirateten im September 2014 in Venedig. Im Juni 2017 wurde ihre Liebe durch die Geburt ihrer Zwillinge Alexander und Ella (4) gekrönt. Kürzlich haben sich die beiden außerdem ein neues Domizil zugelegt: Neben ihrer Ferienvilla am Comer See in Italien und weiteren Häusern in der Nähe von London und in Los Angeles verfügen die beiden nun auch über ein Landgut in der Provence. Ihre Villa namens Domaine du Canadel mit einem 172 Hektar großen Gelände gehört zu der französischen Kleinstadt Brignoles.