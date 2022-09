6. September 2022

Kronprinzessin Amalia beginnt ihr Studium in Amsterdam – und bringt Gäste mit

In der jüngeren Geschichte ist es das erste Mal, dass eine künftige Königin der Niederlande nicht die Universität Leiden besucht. Kronprinzessin Amalia hat sich dagegen für Amsterdam entschieden. Dort belegt sie seit Montag den Studiengang PPLE (Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft). Mit einem scheuen Lächeln auf den Lippen kommt die 18-Jährige auf dem Campus zu ihrer ersten Vorlesung an. Den wartenden Fotografen ruft sie laut "telegraaf.nl" zu, dass sie sich auf ihr Studium freue. Zuletzt war berichtet worden, dass die Kronprinzessin doch keiner Studentenverbindung beitreten werde. Das hatte sie eigentlich vor, aber die Verbindung sah sich kürzlich mit einem Sexismus-Skandal konfrontiert. Kein richtiges Umfeld für die künftige Königin des Landes. Alleine ist Amalia trotzdem nicht: Sie brachte zum ersten Tag an der Uni mehrere Bodyguards mit. Auch wenn ihre Studentenzeit als privat gilt und Amalia nicht behelligt werden soll, werden die Personenschützer ihre Seite nicht verlassen.

