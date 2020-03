Am Valentinstag hatte Amanda Bynes (33, "She's the Man - Voll mein Typ!") noch ganz romantisch die Verlobung mit der "Liebe ihres Lebens" verkündet, nun scheint zwischen der US-Schauspielerin und ihrem damals noch Auserwählten Paul Michael wieder alles aus zu sein. Das will zumindest das US-Magazin "People" von einer nicht näher benannten Quelle erfahren haben.

Aber: Alle Anzeichen sprechen für eine Trennung: Denn Bynes hat mittlerweile alle gemeinsamen Bilder mit Michael von ihrem Instagram-Account gelöscht - einschließlich der Bekanntgabe ihrer Verlobung. Das Paar hatte sich laut "People" Ende 2019 kennengelernt. Viel mehr ist über die Beziehung der beiden nicht bekannt.

Gesichts-Tattoo in Herzchenform

Am Samstag hatte die Schauspielerin, deren Social-Media-Aktivitäten sich in den vergangenen Jahren in Grenzen hielten, ein Spiegel-Selfie gepostet, auf dem nicht nur ihr neues Gesichts-Tattoo in Herzform zu sehen war, sondern auch der Verlobungsring. Diesen hatte Bynes aber nicht weiter kommentiert.

Amanda Bynes hatte sich Anfang 2019 erneut wegen psychischer Probleme und ihrem Kampf gegen die Drogensucht in eine Klinik eingewiesen. Im Juni 2019 machte der ehemalige Teenie-Star seinen Bachelor-Abschluss am "Fashion Institute of Design and Merchandising" in Kalifornien. Im Dezember desselben Jahres verließ sie eine Übergangseinrichtung.