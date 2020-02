US-Schauspielerin Amanda Bynes (33, "She's the Man - Voll mein Typ!") hat mit einem Instagram-Post offiziell ihre Verlobung bekanntgegeben. "Verlobt mit der Liebe meines Lebens", schreibt Bynes zu dem Foto, auf dem sie ihren Verlobungsring trägt. Die andere Hand auf dem Bild, die einen Goldring am Finger hat, gehört offenbar ihrem Verlobten. Um wen es sich dabei handelt, ist bisher nicht bekannt. Eine anonyme Quelle hat gegenüber dem US-Magazin "People" lediglich erklärt, dass sich das Paar Ende 2019 kennengelernt hat.

Am Samstag hatte die Schauspielerin, deren Social-Media-Aktivitäten sich in den vergangenen Jahren in Grenzen hielten, ein Spiegel-Selfie gepostet, auf dem nicht nur ihr neues Gesichts-Tattoo in Herzform zu sehen war, sondern auch der Verlobungsring, den Bynes zu diesem Zeitpunkt aber nicht weiter kommentierte.

Amanda Bynes hatte sich Anfang 2019 erneut wegen psychischer Probleme und ihrem Kampf gegen die Drogensucht in eine Klinik eingewiesen. Im Juni 2019 machte der ehemalige Teenie-Star seinen Bachelor-Abschluss am "Fashion Institute of Design and Merchandising" in Kalifornien. Im Dezember desselben Jahres verließ sie eine Übergangseinrichtung und ist laut "Entertainment Tonight" derzeit auf der Suche nach einer eigenen Wohnung in Los Angeles.