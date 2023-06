Nur zwei Monate nach ihrem letzten Aufenthalt: Amanda Bynes wurde wieder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Amanda Bynes (37) wurde wieder in eine psychiatrischen Klinik eingewiesen. Wie "TMZ" berichtet, wurde die Schauspielerin am Wochenende in Los Angeles festgenommen. Zuvor habe jemand bei der Polizei gemeldet, dass sich eine Frau in Not befinde. Die Frau habe sich laut "TMZ" als Amanda Bynes entpuppt. Die Polizei nahm den ehemaligen Nickelodeon-Kinderstar daraufhin in Gewahrsam. Das US-Portal zeigte Bilder von Bynes in Handschellen.

Laut "TMZ" hat die Polizei Amanda Bynes als "Gefahr für sich und andere" gewertet. In der psychiatrischen Klinik kann sie nun 72 Stunden festgehalten werden. Eine Verlängerung der Frist ist aber möglich.

Wieder in der Klinik nach nur zwei Monaten

Erst vor zwei Monaten hatte Amanda Bynes eine psychiatrische Einrichtung verlassen. Am 19. März 2023 wurde die Darstellerin nackt auf der Straße aufgegriffen und in ärztliche Obhut gebracht. Sie hatte damals einen Autofahrer angesprochen und im gesagt, dass sie gerade von einer Psychose herunter sei. Dann rief sie selbst den Notruf.

Amanda Bynes befand sich zwischen 2013 und 2022 unter der Vormundschaft ihrer Eltern. Laut eigener Aussage wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert. Nach dem Ende der Vormundschaft soll es ihr zunächst gut gegangen sein. Sie habe selbstständig gelebt. Seit ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie soll sie zwar isoliert leben, ihr Zustand soll aber stabil sein. Nun aber der nächste Rückschlag.