Ihr Mann Nick Cordero starb an Covid-19: Amanda Kloots gibt bewegendes Interview

Ihr Mann, Broadway-Star Nick Cordero, starb nach monatelangem Kampf gegen Covid-19 auf der Intensivstation. Seitdem versucht Amanda Kloots, das Positive im Leben zu sehen. In einem bewegenden Interview verrät sie, was ihr dabei hilft.

Den Kampf ihres Mannes, Broadway-Star Nick Cordero, dokumentierte Amanda Kloots auf Instagram. Monatelang kämpfte der Schauspieler auf der Intensivstation in einer Klinik gegen Covid-19. Ihm wurde ein Bein amputiert, beizeiten war er nicht ansprechbar. Am Ende verlor Cordero den Kampf, er starb im Juli im Krankenhaus. Kloots ist jetzt alleinerziehende Mutter, der Sohn der beiden ist erst 18 Monate alt.

Amanda Kloots gibt bewegendes Interview

"Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal alleinerziehend sein würde. (...) Ich weiß, dass Nick und Elvis das süßeste Team gewesen wären", sagte sie jetzt in der US-Show "Good Morning America", in der sie einen Award als "Überlebende und Inspiration" überreicht bekam. Auf ihren Mann angesprochen brach die 38-Jährige in Tränen aus.

Sie trauere noch immer, versuche aber, sich an fröhlichen Gedanken festzuhalten. So sagt sie sich selbst jeden Morgen nach dem Aufwachen, wofür sie dankbar ist.

Viel Zuspruch auf Instagram

Immer wieder appelliert Kloots auf Instagram an die Menschen, sich an Regeln zu halten und Masken zu tragen. "Ich habe 95 Tage lang neben meinem Mann geweint und sah, was COVID dem Menschen, den ich liebe, antut. Es ist etwas, wovor man Angst haben muss", schrieb sie im Oktober. Von ihren Fans erhielt die Fitnesstrainerin während der harten Zeit viel Zuspruch.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Anna hat Kloots jetzt ein Buch geschrieben. Damit will sie all jenen helfen, die einen geliebten Menschen verloren haben. "Während wir schrieben, waren wir oft in Tränen aufgelöst und schluchzten über der Tastatur. Wir sagten immer wieder, dass wir nicht glauben können, dass das passiert ist und warum das alles passiert ist. Wir haben auch gelacht, richtig hart und tief aus dem Bauch heraus, weil wir gemerkt haben, dass wir durch dieses Trauma Momente der Albernheit und des Glücks hatten, die wir nie vergessen werden", erklärte sie kürzlich auf ihrem Profil.

Verwendete Quellen:"Good Morning America" / Instagram amandakloots