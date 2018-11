Amanda Knox (31, "Zeit, gehört zu werden") erlangte als Angeklagte im Mordfall Meredith Kercher traurige Berühmtheit. Bekannt als "Engel mit den Eisaugen", wurde Knox 2015 freigesprochen. Mittlerweile verläuft ihr Leben offensichtlich wieder in geordneten Bahnen. Nun wird die US-Amerikanerin sogar heiraten.

Ihr langjähriger Freund Christopher Robinson hat um ihre Hand angehalten, wie die 31-Jährige nun bekanntgibt. "Es war eine durchschnittliche Sonntagnacht, als plötzlich...", schreibt Knox zu einem Clip bei Instagram und weist auf einen Link in ihrer Bio hin. Dieser führt zu einem über sechsminütigen Video, das den filmreifen Antrag zeigt.

Bis der letzte Stern verbrennt...

In dem Video ist ein lauter Knall zu hören. "Was ist das?", fragt Robinson. Die beiden gehen in den Garten seiner Großmutter, in dem offenbar ein "Meteor" gelandet ist. Nach längerem hin und her stellt er schließlich die entscheidende Frage: "Wirst du bei mir bleiben, bis der letzte Stern in der letzten Galaxy verbrennt - und selbst danach? Amanda Marie Knox, willst du mich heiraten?" Überglücklich sagt sie zu. Über ein Jahr habe Robinson den Antrag geplant, wie es in dem Video heißt.