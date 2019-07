Amanda Seyfried (33, "In Time - Deine Zeit läuft ab") hat es faustdick hinter den Ohren. Denn via Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein Selfie von sich und ihrem Schauspielkollegen Milo Ventimiglia (41, "Gilmore Girls"). Doch er scheint davon überhaupt nichts mitbekommen zu haben.

Auf dem Bild sitzt die 33-Jährige neben Ventimiglia. Und während sie verschmitzt in die Kamera lächelt, scheint sich ihr Filmpartner gerade zu unterhalten. "Throwback-Thursday mit dem verspäteten Geburtstagsmann Milo Ventimiglia im Gespräch über den Film 'The Art of Racing in the Rain' und Hundetherapie", kommentiert Seyfried das Selfie. Ventimiglia hatte am 8. Juli Geburtstag. Ihr Film "The Art of Racing in the Rain" läuft ab dem 9. Oktober in den deutschen Kinos.