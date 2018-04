Ob sie ihren Ehemann Thomas Sadoski (41, "Life in Pieces") zu diesem Date überreden musste? Der Edelfan Amanda Seyfried (32, "Lovelace") verbrachte den gestrigen Abend tatsächlich in der berühmten "Bachelor"-Mansion im US-Bundestaat Kalifornien. Der Gesichtsausdruck von Sadoski auf einem entsprechenden Instagram-Post legt nahe, dass er sich nicht ganz freiwillig in die 7.500 Quadratmeter große Villa begeben hat. Sein Frau schrieb dazu nur kurz und knapp: "Date-Night".

In der Villa werden sowohl die US-amerikanische Version von "Der Bachelor" sowie "Die Bachelorette" in jeweils 42 Tagen abgedreht. Eigentlich heißt das Anwesen "Villa De La Vina", wurde 2005 erbaut und kann auch für private Zwecke angemietet werden. Seyfried outete sich bereits vor einigen Jahren als Fan der Dating-Show. Regelmäßig tweetet sie über die Teilnehmer in den letzten Staffeln.