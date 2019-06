Amazon-Chef Jeff Bezos schafft sich einem Bericht zufolge ein neues Luxus-Domizil in New York an. Der Multi-Milliardär wolle ein Penthouse und zwei darunterliegende Wohnungen in einem Hochhaus an der Fifth Avenue in Manhattan kaufen, berichtet das "Wall Street Journal". Dem reichsten Mann der Welt stünde dann eine Gesamtwohnfläche von 1600 Quadratmetern zur Verfügung.

Die teuerste Wohnung in New York würde Bezos damit aber nicht besitzen. Diesen Rekord hält seit Januar der Hedgefondsmanager Ken Griffin, der für sein Penthouse 238 Millionen Dollar hinblätterte.

Vermögen von Amazon-Chef auf 110 Milliarden Dollar geschätzt

Amazon-Gründer Bezos hatte sich kürzlich von seiner Frau MacKenzie Bezos getrennt, der er laut Scheidungsvereinbarung Aktien seines Onlinekonzerns im Wert von rund 36 Milliarden Dollar überließ. MacKenzie Bezos kündigte vor einer Woche an, den größten Teil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.

Jeff Bezos gilt mit einem geschätzten Vermögen von 110 Milliarden Dollar weiterhin als der reichste Mann der Welt. Er hat schon Häuser in Beverly Hills, Washington und Medina im Bundesstaat Washington.